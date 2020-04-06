У вогні й Черкащина. Лише за вихідні палії трави знищили 40 гектарів очерету та зелених насаджень. Пожежі дісталися навіть двох заповідників. Ані штрафи, ані профілактичні бесіди - не діють. Чому - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Ця вигоріла земля - територія Лип'явського орнітологічного заказника. Щовесни сюди злітаються тисячі птахів, та півтора тижні тому вогонь знищив тут все дерева, очерет, та навіть гнізда пернатих…і лише дивом не перекинувся на сусідні плавні і сосновий ліс.

Після того, як пожежу загасили, рятувальники нарахували щонайменше п'яти осередків вогню. Тому про самозаймання трави - й мови не може бути. Екологи схиляються до думки, підпали були або спеціально організовані браконьєрами, або ж несвідомими відпочивальниками.

Щойно згарище заповідника охололо тут знову збираються люди. Користуючись карантином Максим із дружиною приїхали на безлюдний берег посмажити шашлики. Хлопець переконує, багаття розвів за всіма правилами протипожежної безпеки.

Максим Музика, відпочивальник:

Ну, по-перше - тут вже випалено все, по-друге. Ми спеціально зробили його в ямі на той випадок, якщо подує вітер не дай бог, полетить іскра, то щоб не було пожару.

А ось так цими вихідними палав вже Сулинський орнітологічний заповідник. І без участі відпочівальників тут теж не обійшлось. Втім постраждали і вони - вогонь знищив не тільки гектари очерету, а ще й два автомобілі рибалок.

А це вже сьогоднішня пожежа поблизу Черкас. І знову на березі Дніпра в оточенні купи відпочивальників. Ставши свідками займання, ми терміново викликали на місце рятувальників - чекати їх довго не довелося.

Вітер дуже швидко перекидає вогонь із сухої трави на дерева та очерет. Поки одні надзвичайники гасять, старший розрахунку поспішає відсікти вогонь від соснових насаджень. Іван каже, тільки сьогодні їх уже вдруге викликають через займання трави і схоже не востаннє.

Здебільшого такі пожежі стаються через "затяту традицію" палити сухостій. За законом це вже давно заборонено, кажуть в екологічній інспекції, але покарання за це порушення - не суттєве. У разі, якщо палія таки вдасться упіймати за "руку", виписати протокол і довести його провину в суді - він сплатить від 150 то 500 гривень штрафу.

Сергій Поліщук, перший заступник начальника екологічної інспекції центрального регіону:

Це коли буде жорстка профілактика поліції, це коли будуть органи місцевого самоврядування будуть мати таке саме право протоколи складати і притягувати до відповідальності порушників.

Поки що посилення відповідальності за спалення трави та розширення повноважень виконавчих органів - діють лише на словах. Подібних законопроєктів у Верховній Раді досі немає.