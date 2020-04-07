На Донбасі фіксують бойові атаки [ Редактировать ]
На фронті минулої доби зафіксовано 8 ворожих атак. Противник застосував заборонені калібри: захисників Павлополя, Кам'янки та Красногорівки накрив вогнем зі 120-мм мінометів.
Загалом, по опорних пунктах Об'єднаних сил ворог випустив понад два десятки мін. Крім того, окупанти атакували наші позиції з бойової машини піхоти та протитанкового ракетного комплексу. Втрат в українському війську немає.
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