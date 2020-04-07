У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків з Польщі. Через страх заразитися коронавірусом. Чоловікові довелося ночувати на вулиці, а потім - звернутися до поліції.

Правоохоронці спрямували його до медзакладу для осіб, яким ніде провести два тижні самоізоляції.