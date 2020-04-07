Страх перед коронавірусом: заробітчанин із Польщі лишився ночувати на вулиці [ Редактировать ]
У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків з Польщі. Через страх заразитися коронавірусом. Чоловікові довелося ночувати на вулиці, а потім - звернутися до поліції.
Правоохоронці спрямували його до медзакладу для осіб, яким ніде провести два тижні самоізоляції.
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