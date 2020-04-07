Мировые фьючерсы на нефть на вторник, 7 апреля, пошли в рост на фоне слухов о том, что крупнейшие мировые производители нефти таки согласятся сократить добычу, чтобы удержать цены, поскольку пандемия коронавируса значительно сократит спрос, передает Reuters.

На торгах с утра нефть марки Brent выросла на 80 центов, или на 2,4%, до 33,85 доллара за баррель. Таким образом, отыграно падение на 3% в понедельник.

Нефть марки WTI подорожала на 83 цента, или на 3,2%, до 26,91 доллара за баррель. На предыдущей сессии 6 марта она подешевела почти на 8%.

Инвесторы ожидают, что на встрече в четверг, 9 апреля, главные мировые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, согласятся сократить добычу, чтобы удержать цены от дальнейшего падения.

Над рынком энергоресурсов нависла угроза из-за резкого спада деловой активности в результате пандемии коронавируса. На данный момент половина населения планеты находится на той или иной форме изоляции и карантина, что в разы снизило расходы топлива на перевозки. Мировой спрос на нефть упал на 30%, или около 30 миллионов баррелей в день.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, в том числе Россия, в последние годы вынуждены сокращать добычу на фоне быстрого роста производства в США, что сделало Штаты крупнейшим в мире производителем сырой нефти.

Присоединится ли Вашингтон к решению нефтяного картеля снизить добычу - неизвестно. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ОПЕК не просила его повлиять на отечественных производителей нефти снизить производство. И добавил, что объемы добычи в США снижаются в ответ на падение цен.