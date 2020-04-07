В Угорщині в аварію потрапив автобус з українцями [ Редактировать ]
В Угорщині біля Будапешта в аварію потрапив автобус, який віз українців на батьківщину. З 8 людей, що були у салоні, двоє зазнали тяжких ушкоджень. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк. За його словами, решта пасажирів - у задовільному стані.
Потерпілих доправили до лікарні. Українські дипломати підтримують з ними безперервний зв'язок, - наголосив посадовець.
по теме
Prev Next
06 апреля 2020 17:22
В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика
В Харьковской области случилась авария с участием грузовика
31 марта 2020 19:48
В ДТП погиб украинский бизнесмен - СМИ
В Житомирской области в ДТП на трассе Киев-Чоп умер бизнесмен
30 марта 2020 04:00
В Черкасской области произошла жуткая авария
В Черкасской области произошло ДТП, один человек погиб
19 марта 2020 20:10
В Харькове в страшном ДТП пострадали полицейские
По предварительной информации, столкнулись 4 автомобиля
18 марта 2020 10:23
Уснул за рулем: в Кривом Роге произошла жуткая авария
Легковушка влетела в дерево