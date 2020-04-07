В Угорщині біля Будапешта в аварію потрапив автобус, який віз українців на батьківщину. З 8 людей, що були у салоні, двоє зазнали тяжких ушкоджень. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк. За його словами, решта пасажирів - у задовільному стані.

Потерпілих доправили до лікарні. Українські дипломати підтримують з ними безперервний зв'язок, - наголосив посадовець.