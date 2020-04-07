В Киеве от коронавируса умер молодой мужчина, 12 новых заболевших [ Редактировать ]
За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 12 человек. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество киевлян, заболевших коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них - четверо детей. И один медработник. Один случай за минувшие сутки - летальный. В столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.
Заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две трехлетние девочки. А также пятеро мужчин в возрасте от 31 до 67 лет и двое мальчиков шести и пятнадцати лет. Один 36-летний мужчина умер.
"За жизнь мужчины почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщения крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие, спасти его не удалось", - сообщил мэр Киева.
Из 12 человек, заболевших в Киеве за минувшие сутки, госпитализированы двое. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
Большинство киевлян, у которых за минувшие сутки диагностирован коронавирус за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине.
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