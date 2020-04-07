Из-за коронавируса состояние Трампа сократилось на 1 млрд долларов - Forbes [ Редактировать ]
Из-за эпидемии коронавируса президент США Дональд Трамп потерял 1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.
Эксперты издания выяснили, что ценные бумаги в сегментах, в которых работают компании хозяина Белого дома (коммерческая и жилая недвижимость, гостиничный бизнес, гольф-клубы), с начала эпидемии коронавируса в США подешевели в среднем на 37%. Этот дисконт был применен ко всем его активам. Их чистая стоимость теперь оценивается в 2,1 млрд долларов — на 1 млрд меньше, чем месяц назад.
По данным Forbes, в бизнес-империю Трампа сейчас входят следующие активы:
- торговая и офисная недвижимость в Нью-Йорке и Сан-Франциско, в частности, 11 613 кв. м торговой недвижимости возле Пятой авеню на Манхэттене;
- более 500 жилых домов в пяти штатах;
- отель в Вашингтоне и курорт Trump National Doral в Майами;
- брендирование и управление отелями под маркой Trump International Hotel на Гавайях, в Уругвае, Индии и других странах;
- десять гольф-клубов в США и три в Европе;
- роскошное поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пентхаус в Трамп-тауэр, винодельня и т.д.;
- 160 млн долларов наличными.
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