Из-за эпидемии коронавируса президент США Дональд Трамп потерял 1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

Эксперты издания выяснили, что ценные бумаги в сегментах, в которых работают компании хозяина Белого дома (коммерческая и жилая недвижимость, гостиничный бизнес, гольф-клубы), с начала эпидемии коронавируса в США подешевели в среднем на 37%. Этот дисконт был применен ко всем его активам. Их чистая стоимость теперь оценивается в 2,1 млрд долларов — на 1 млрд меньше, чем месяц назад.

По данным Forbes, в бизнес-империю Трампа сейчас входят следующие активы: