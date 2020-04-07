Президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что у американцев должно быть право вести коммерческое исследование космического пространства, а также добывать и использовать ресурсы. Политика США должна стимулировать государственно-частное использование ресурсов в космическом пространстве.

"Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не рассматривают его как глобальное достояние", - отмечается в указе. И подчеркивается, что США не подписали и не ратифицировали международное Соглашение о Луне 1979 года.

"Фактически, только 18 стран ратифицировали Соглашение о Луне, включая только 17 из 95 государств-членов Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в документе.

Ввиду этого Соединенные Штаты не являются стороной Соглашения о Луне и не рассматривают данное Соглашение в качестве "эффективного или необходимого инструмента для руководства государствами в отношении содействия коммерческому участию в долгосрочном исследовании, научном открытии и использовании Луны, Марса или других небесных тел".

Ранее Трамп неоднократно называл освоение Луны приоритетом в космической политике Соединенных Штатов. В марте 2019 года он требовал "любой ценой" отправить американцев на естественный спутник Земли в течение следующих пяти лет.