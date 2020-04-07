В Румынии зафиксировали вспышку коронавируса среди младенцев [ Редактировать ]
На западе Румынии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции среди младенцев одного из роддомов. Об этом сообщает Romania Insider.
Сообщается, что в роддоме в городе Тимишоара у десяти младенцев оказались положительные тесты на COVID-19, однако у матерей этих детей результаты тестирования показали отрицательный результат.
Всего у 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в медицинском учреждении.
Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару дал распоряжение провести расследование. Отмечается, что ранее в этом родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.
Ранее сообщалось, что в США провели испытания вакцины от коронавируса.
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