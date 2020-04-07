В Киеве зафиксировали увеличение загрязнения воздуха [ Редактировать ]
В Киеве за последнюю неделю, с 31 марта по 6 апреля, синоптики зафиксировали увеличение загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Сообщается, что всего было проанализировано 1166 проб воздуха на 12-ти стационарных постах обсерватории.
"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города содержание формальдегида, диоксида азота и диоксида серы несколько повысилось (более заметно - 4 и 6 апреля), оксида углерода и взвешенных веществ - не изменилось", - сообщили в обсерватории.
При этом синоптики отметили, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Ранее мы писали, что лесной пожар в Чернобыльской зоне увеличился до 35 га.
по теме
В Киеве скончался известный журналист
В понедельник, 6 апреля, в Киеве скончался известный украинский журналист Борис Клименко
В Киеве вспыхнула больница
Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов
В Киеве Volkswagen перевернулся на крышу и упал на Audi (фото)
В понедельник, 30 марта, в Киеве на перекрестке улиц Федорова и Гринченко случилось ДТП
В Киеве 10-летний ребенок заразился коронавирусом
В общем в столице насчитывается 47 человек с Covid-19
В Киеве возросло число зараженных коронавирусом
Все трое киевлян - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет