Феномен Миколаївської області, в якій і досі не підтверджено жодного випадку COVID-19, перевірить МОЗ. Там створять спеціальну комісію. Місцеві чиновники запевняють: дотримуються всіх алгоритмів. Чи дійсно немає хворих?

22 день карантину. В Україні вже майже 1.5 тисячі хворих та більше 6 тисяч із підозрою на COVID-19. Поки в усіх інших регіонах щодня фіксують сумну статистика, зокрема й летальну, Миколаївщина дивує. Жодного позитивного тесту. В офіційну версію та унікальність області миколаївці не вірять та пропонують свої пояснення.

Сергій, житель Миколаєва:

Потому что Святой Николай нас бережет. Вот и все.

Олександр, житель Миколаєва:

Мер сказал, что карантинные меры дали результат. Может так, я считаю.

Андрій, житель Миколаєва:

У нас тестов нет, наверное.

І тести є, і алгоритми виявлення хвороби дотримані, а от інфікованих немає, - запевняє головний санітарний лікар Миколаївщини. І показує нове приміщення та обладнання, яке може бути задіяне у разі погіршення ситуації.

Распечатывется плашка. Идет подготовка РНК в грязной стороне. Потом появляется чистая - это так называемое "шлюзовое окно". Оттуда забирается.

Наразі всі місцеві дослідження проводять в окремій вірусологічній лабораторії. Область має натепер 7 тисяч ПЛР та 5 тисяч швидких тестів. Серед чинників, які могли б посприяти відсутності короновірусу в області, - вважає головний санітарний лікар, - закриття шкіл під час ГРВІ, та невелика кількість заробітчан.

З-за кордону останнього часу повернулися 2003 людини, всіх поставлено на облік. А загалом із підозрою на короновірус в області звернулася лише 71 особа - всіх їх прийняв обласний Центр лікування інфекційних хвороб. Жоден випадок захворювання на COVID-19 лабораторно на ранок понеділка не підтвердився. Найближчим часом планують перевірити всіх хворих на пневмонію та контакти з тими, хто має підозру на інфікування.

Володимир Клочко, головний санітарний лікар Миколаївської області:

У меня нет сомнения в качестве лабораторий и в качестве отбора материала для исследований. У нас ситуация расценивалась как спокойная, пока мы понимали, что не произошло внутригосударственное инфицирование. Сегодня мы будем уделять акцент расширению наших исследований ПЦР-методом. У нас достаточное количество тестов.

Чи дійсно Миколаївщині пощастило, або ж тут насправді є порушення щодо виявлення хвороби, має з'ясувати комісія МОЗ.