У платіжках українців з'являться нові рядки [ Редактировать ]
Карантин зростанню тарифів не завадить. У платіжках українців з'являться нові рядки - плата за обслуговування загальнобудинкивих лічильників. Вже від цього місяця за них платитимуть жителі столиці.
Як зазначили у "Київтеплоенерго", тариф у середньому становитиме 30 гривень за квартал. Незабаром подібні нововведення мають запрацювати в містах всієї країни.
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