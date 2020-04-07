Карантин зростанню тарифів не завадить. У платіжках українців з'являться нові рядки - плата за обслуговування загальнобудинкивих лічильників. Вже від цього місяця за них платитимуть жителі столиці.

Як зазначили у "Київтеплоенерго", тариф у середньому становитиме 30 гривень за квартал. Незабаром подібні нововведення мають запрацювати в містах всієї країни.