У Черкасах перепрофілювали підприємство на виготовлення захисного спецодягу [ Редактировать ]
Замість меблів та матраців - медичні маски. Черкаське підприємство на час карантину змінило профіль і відкрило пошив спецодягу для медпрацівників.
За тиждень перелаштували виробництво, закупили нове обладнання і нині шиють захисні костюми і маски. Кажуть, передусім, забезпечать черкаських медиків, але замовлення вже мають з різних областей.
Олександр Згіблов, керівник підприємства:
Ми виготовляємо зараз захисний спецодяг для всіх, хто працює у цій сфері, хто бореться з епідемією. А також розробляємо кілька моделей захисних екранів - отаких, як в мене в руках, для людей, які безпосередньо працюють з хворими.
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