Замість меблів та матраців - медичні маски. Черкаське підприємство на час карантину змінило профіль і відкрило пошив спецодягу для медпрацівників.

За тиждень перелаштували виробництво, закупили нове обладнання і нині шиють захисні костюми і маски. Кажуть, передусім, забезпечать черкаських медиків, але замовлення вже мають з різних областей.

Олександр Згіблов, керівник підприємства: