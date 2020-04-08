Жодного хворого на COVID-19: МОЗ перевіряє "феномен Миколаївської області" [ Редактировать ]
22 день карантину. В Україні вже майже 1.5 тисячі хворих та більше 6 тисяч із підозрою на COVID-19. Поки в усіх інших регіонах щодня фіксують сумну статистика, зокрема й летальну, Миколаївщина дивує. Жодного позитивного тесту.
Сергій, житель Миколаєва:
Потому что Святой Николай нас бережет. Вот и все.
Андрій, житель Миколаєва:
У нас тестов нет, наверное.
І тести є, і алгоритми виявлення хвороби дотримані, а от інфікованих немає, - запевняє головний санітарний лікар Миколаївщини. І показує нове приміщення та обладнання, яке може бути задіяне у разі погіршення ситуації.
Распечатывется плашка. Идет подготовка РНК в грязной стороне. Потом появляется чистая - это так называемое "шлюзовое окно". Оттуда забирается.
Наразі всі місцеві дослідження проводять в окремій вірусологічній лабораторії. Область має натепер 7 тисяч ПЛР та 5 тисяч швидких тестів. Серед чинників, які могли б посприяти відсутності короновірусу в області, - вважає головний санітарний лікар, - закриття шкіл під час ГРВІ, та невелика кількість заробітчан.
З-за кордону останнього часу повернулися 2003 людини, всіх поставлено на облік. А загалом із підозрою на короновірус в області звернулася лише 71 особа - всіх їх прийняв обласний Центр лікування інфекційних хвороб. Жоден випадок захворювання на COVID-19 лабораторно на ранок понеділка не підтвердився.
Володимир Клочко, головний санітарний лікар Миколаївської області:
У меня нет сомнения в качестве лабораторий и в качестве отбора материала для исследований. У нас ситуация расценивалась как спокойная, пока мы понимали, что не произошло внутригосударственное инфицирование. Сегодня мы будем уделять акцент расширению наших исследований ПЦР-методом. У нас достаточное количество тестов.
Чи дійсно Миколаївщині пощастило, або ж тут насправді є порушення щодо виявлення хвороби, має з'ясувати комісія МОЗ.
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