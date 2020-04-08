Основатель Twitter выделил миллиард долларов на борьбу с пандемией [ Редактировать ]
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Он приложил к посту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.
"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси.
По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.
Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке открытости.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер занялась производством антисептиков.
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