Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он приложил к посту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке открытости.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер занялась производством антисептиков.