Миколаївські правоохоронці знайшли зброю, з якої стріляли у бізнесмена Михайла Титова [ Редактировать ]
Миколаївські правоохоронці знайшли зброю, з якої стріляли у бізнесмена Михайла Титова. Мисливський карабін "Сайга" та гільзи оперативники виявили на технічному поверсі одного з будинків біля місця злочину. Зброю направили на експертизу.
Нагадаємо, на підприємця Титова на прізвисько "Мультик" скоїли замах два дні тому. Чоловікові поцілили в голову, він втратив багато крові. У 2017 році його затримували за звинуваченнями в незаконному обігу зброї, викраденнях та привласненні майна. Поліція розглядає п'ять версій злочину.
Руслан Усманов, заступник начальника ГУНП у Миколаївській області, в. о. начальника відділу Слідчого управління поліції Миколаївської області:
Замовне, друге - це боргові зобов'язання, помста, неприязні відносини та перерозподіл кримінального впливу. Кримінальне провадження порушене за фактом замаху на вбивство з корисливих мотивів. Покарання за даний злочин передбачене аж до довічного ув'язнення.
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