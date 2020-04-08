Миколаївські правоохоронці знайшли зброю, з якої стріляли у бізнесмена Михайла Титова. Мисливський карабін "Сайга" та гільзи оперативники виявили на технічному поверсі одного з будинків біля місця злочину. Зброю направили на експертизу.

Нагадаємо, на підприємця Титова на прізвисько "Мультик" скоїли замах два дні тому. Чоловікові поцілили в голову, він втратив багато крові. У 2017 році його затримували за звинуваченнями в незаконному обігу зброї, викраденнях та привласненні майна. Поліція розглядає п'ять версій злочину.

Руслан Усманов, заступник начальника ГУНП у Миколаївській області, в. о. начальника відділу Слідчого управління поліції Миколаївської області: