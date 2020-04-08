Дніпро посилює контроль на в'їзді у місто [ Редактировать ]
Від сьогодні і до завершення карантину в Дніпрі посилили контроль на пунктах пропуску. В'їзд у місто дозволено лише тим, хто працює, навчається, веде бізнес чи проходить лікування у місцевих лікарнях. Чи вишикувалися черги на КПП та як на обмеження реагують водії? Дивіться далі.
На в'їздах у Дніпро від сьогодні посилене патрулювання. На пункті пропуску з Донецького напрямку чергують Нацгвардія, рятувальники та патрульна поліція. Усі служби перевели на посилений режим роботи. Водіям пояснюють, у місті запровадили жорсткий контроль на в'їзд.
Патрульні перевіряють документи, з'ясовують мету поїздки, вимірюють температуру водія та пасажирів. Безперешкодно пропускають лише тих, хто має місцеву прописку, перевозить продовольчі товари чи проходить лікування в медзакладах Дніпра.
"Я ж вообще не против. Сейчас я еду в четвертую больницу, где у меня жена лежит после трансплантации костного мозга".
А це вже контрольний пункт на Запорізькому напрямку. Тут теж чергують патрульні. Кажуть, обмеження діють уже кілька годин. Перевірили сотні автівок. Усі на руках мають відповідні документи. На самопочуття не скаржаться.
За інструкцією, якщо в людини виявлять підвищення температури, відразу мають викликати швидку. А далі медики визначатимуть - ушпиталювати пацієнта чи відправляти на обсервацію. Запровадити в місті посилений контроль на пунктах пропуску вирішила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Кажуть, це ще один спосіб запобігти поширенню коронавірусу.
Михайло Лисенко, голова спецкомісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру місцевого рівня:
Мы бы попросили всех жителей близ лежащих регионов, которые не находятся на территории города Днепр и которые не находятся в пригороде воздержатся от поездок в город Днепр.
У Дніпрі обмеження діятимуть до завершення загальнодержавного карантину.
по теме
Баптисти з'їхалися до Першотравенська і масово захворілі коронавірусом
На Дніпропетровщині за останні дві доби в місті Першотравенськ - офіційно підтвердили 21 випадок зараження COVID-19. Усі хворі навчалися в біблійній школі однієї з релігійних організацій
На Дніпропетровщині рятувальники розгорнули мобільний табір для хворих на коронавірус
На Дніпропетровщині рятувальники за шість годин розгорнули наметове містечко для обсервації. На карантин там можуть залишатися 130 людей
Заставят копать могилы: нарушителям карантина придумали новое "наказание"
Мэр Фастова Михаил Нетяжук предложил новое наказание для нарушителей карантинных мер
С 6 апреля в Украине ужесточили карантин: что запрещено
Список ограничений, которые действуют с понедельника, 6 апреля
Італійка здолала коронавірус у 104 роки
104-річна італійка одужала після коронавірусу. Жінка стала найстарішою людиною у світі, яка здолала хворобу. Ще сімнадцятого березня її госпіталізували через високу температуру та проблеми з диханням, а напередодні лікарі повідомили - хвора одужала повністю. Втім, поки через вік і задля безпеки - вона перебуває під наглядом лікарів