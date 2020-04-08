Україна відправила до Італії літак з антисептиками [ Редактировать ]
Україна відправила гуманітарну допомогу Італії. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Літак Нацгвардії вилетів із київського аеропорту "Жуляни" - до Риму, на ньому - п'ять тонн дезінфекційної рідини для італійських медиків.
Раніше дві бригади українських лікарів уже приступили до роботи в італійських шпиталях. Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа вже подякував за допомогу.
Давіде Ла Чечілія, посол Італії в Україні:
Я дуже пишаюся нашою співпрацею та взаємодопомогою. Це лише ще раз підтверджує солідарність між нашими країнами.
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