Раніше дві бригади українських лікарів уже приступили до роботи в італійських шпиталях

Україна відправила гуманітарну допомогу Італії. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Літак Нацгвардії вилетів із київського аеропорту "Жуляни" - до Риму, на ньому - п'ять тонн дезінфекційної рідини для італійських медиків.

Раніше дві бригади українських лікарів уже приступили до роботи в італійських шпиталях. Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа вже подякував за допомогу.

Давіде Ла Чечілія, посол Італії в Україні: