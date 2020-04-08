До речі, Франція стала четвертою країною, де кількість смертей від коронавірусу перевищила 10 тисяч. Відсьогодні французам трохи відкоригували карантин - обмежили час, коли можна бігати. А в одному з міст - Ніцці - заборонили виходити з дому без масок. Тим часом Австрія, Данія та кілька інших країн - думають про послаблення карантину. На скільки ситуація у цих країнах відрізняється - розкаже Олена Абрамович.

Французам бігати тепер дозволено лише до 10 ранку і після 7 вечора. Бігунів обмежили аби вони менше контактували з тими, хто прогулюється з собакою чи дитиною. Посилили карантин і в місті Ніцца - там тепер з дому виходити без маски - не можна. Рівень захворюваності в країні зростає, невтішна і статистика щодо смертності.

Жером Саломон, керівник агентства з охорони здоров'я Франції:

Від першого березня, якщо підсумувати кількість померлих у лікарнях та медико-соціальних закладах, у нас уже 10 тисяч 328 смертей.

Лідирує кількістю смертей у Європі досі Італія - понад 17 тисяч. Проте в перерахунку кількості померлих на мільйон населення, ще гірша статистика у сусідній Іспанії. Аналітики причиною такого розвитку подій називають запізно введені карантинні заходи. Якщо італійці запровадили карантин через місяць після першого виявленого хворого, то іспанці через півтора.

Марія Хосе Сієрра, представниця міністерства охорони здоров'я Іспанії:

Загальна кількість смертей наразі - 14 тисяч 555 людей. Напередодні було зареєстровано 757. Проте є й втішні дані - це число тих, хто одужав. Сьогодні ми виписали з лікарень 48 тисяч людей.

Зовсім інша картина в Греції. Там карантин запровадили менш ніж через два тижні після виявлення першого хворого. І смертність в перерахунку на мільйон населення наразі у 35 разів нижча, ніж в Італії та Іспанії. А ще у чотири рази краща, ніж в Австрії, де теж завчасно усе закрили, проте уже оголосили про поступове послаблення карантину. Австрійці, щоправда, не впевнені, що на цьому епідемія завершиться.

"Може бути затишшя, а потім знову доведеться все закривати. Не відомо, скільки все це триватиме. Зараз наша система охорони здоров'я витримала, але чи витримає вона таке через рік, якщо ситуація повториться?"

Послаблювати карантин збираються і скандинавські країни. Данія, де смертність уп'ятеро вища, ніж в Греції, уже оголосила певні дати. В Брюсселі ж поки що так і не створили загальних інструкцій для країн ЄС щодо виходу з карантинів.

Очільниця Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, раніше наполягала, що повертатися до нормального життя країни мають скоординовано. Проте критики в адресу Австрії не пролунало. В Єврокомісії запевнили - Відень їх попередив, та й графік послаблень поступовий, а це чи не головна вимога від ЄС.