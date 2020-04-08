У Верховній Раді перенесли дату позачергового засідання - ЗМІ [ Редактировать ]
Дата позачергового засідання парламенту знову переноситься. За даними ЗМІ нардепи можуть зібратися не раніше понеділка 13 квітня. Нагадаю, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що парламентарі зберуться 9 або 10 числа.
На засіданні мають розглянути законопроєкт щодо регулювання банківської діяльності, до якого вже подали рекордну кількість правок - понад 13 тисяч.
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