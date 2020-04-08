По всій Україні палають пожежі. Лише за добу зафіксовано понад півтисячі займань лісів, полів та очеретів. Найскладніша ситуація у зоні відчуження та поблизу. Там лісову пожежу не можуть загасити вже четвертий день.

Полум'я вийшло за межі Чорнобильскої зони, на її ліквідацію кинуто сотні працівників ДСНС, десятки одиниць техніки, літаки та гелікоптери. Ситуацію ускладнює вітер та нестача опадів.

Вікторія Рубан, прес-секретар ДСНС у Київській області:

До гасіння пожежі залучено 274 людини особового складу та 77 одиниць техніки. Постійно працюють три літаки Ан-32 та гелікоптери. Ситуація контрольована, радіаційний фон у Київській області та місті Києві в межах норми.

Велика пожежа сталася і в столиці - через любителів шашликів. На вулиці Бориспільській від вогнища спочатку зайнялася трава, потім полум'я перекинулося на сусідній склад. Його гасили 55 рятувальників та 15 одиниць техніки. Наразі поліцейські розшукують палія.