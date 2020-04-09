Співробітники зоопарку Алмати працюють попри карантин [ Редактировать ]
Співробітники одного із зоопарків казахського міста Алмати, попри поширення коронавірусу та карантин працюють. Вони годують і доглядають за тваринами. Кажуть - покинути їх не можуть. Головною діяльністю звіринця є розведення хижих птахів. Утім, - скаржаться працівники, - коронавірус порушив усі плани.
Аліна Чимирук, ветеринар:
Основной наш род деятельности - это разведение хищных птиц. Наши хищные птицы пользуются большой популярностью в других зоопарках. Ожидалось прибытие приматов, других копытных, обмен птицами для нашего разведения хищных птиц. То есть, в прицнипе было много запланировано обменов, но пока это сделать невозможно.
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