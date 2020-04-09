Співробітники одного із зоопарків казахського міста Алмати, попри поширення коронавірусу та карантин працюють. Вони годують і доглядають за тваринами. Кажуть - покинути їх не можуть. Головною діяльністю звіринця є розведення хижих птахів. Утім, - скаржаться працівники, - коронавірус порушив усі плани.

Аліна Чимирук, ветеринар: