На уроке онлайн-школы учитель запутался в океанах [ Редактировать ]
С недавнего времени уроки для школьников стали транслировать в онлайн онлайн-режиме на телевидении. Однако не обошлось без казусов. Во время одного из таких онлайн-уроков для 10 класса учительница географии ошиблась в названиях океанов.
"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане", - сказала преподаватель.
Как известно, западное и южное побережье Австралии омывают моря Индийского океана. А Атлантический океан не имеет отношения к Австралии.
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