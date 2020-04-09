С недавнего времени уроки для школьников стали транслировать в онлайн онлайн-режиме на телевидении. Однако не обошлось без казусов. Во время одного из таких онлайн-уроков для 10 класса учительница географии ошиблась в названиях океанов.

"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане", - сказала преподаватель.

Как известно, западное и южное побережье Австралии омывают моря Индийского океана. А Атлантический океан не имеет отношения к Австралии.