В четверг, 9 апреля, входе брифинга и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что провести массовое тестирование всех граждан Украины на коронавирус не является целесообразным и технически практически невозможным.

Кузин заявил, что ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

Поэтому такая опция пока не рассматривается и врядли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически, это почти невозможно сделать.

Как он сообщил, для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

"В соответствии с действующими протоколами, Украина тестирует и обеспечивает методом ПРЛ всех лиц, подпадающих под эпидемиологические, клинические критерии. Для тех людей, которые не подпадают под критерии, обследование возможно только в случае, если они являются контактными лицами", - заявил Кузин.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.