В четверг, 9 апреля, в 11:05 прошел запуск к Международной космической станции корабля "Союз МС-16". В NASA провели прямую трансляцию.

Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. В составе экипажа американец Крис Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Старт состоится на космодроме "Байконур" в Казахстане.

Из-за пандемии коронавируса экипаж перед полетом прошел полтора месяца жесткого карантина.

Ранее мы писали о том, что в NASA разрешили снимать кино и рекламу на МКС.