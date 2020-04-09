На МКС отправилась экспедиция: как стартовала ракета (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 9 апреля, в 11:05 прошел запуск к Международной космической станции корабля "Союз МС-16". В NASA провели прямую трансляцию.
Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. В составе экипажа американец Крис Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Старт состоится на космодроме "Байконур" в Казахстане.
Из-за пандемии коронавируса экипаж перед полетом прошел полтора месяца жесткого карантина.
Ранее мы писали о том, что в NASA разрешили снимать кино и рекламу на МКС.
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