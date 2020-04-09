Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. З протитанкових гранатометів противник накривав околиці Красногорівки та Новомихайлівки. Українські бійці, вогнем у відповідь, - примусили окупантів припинити провокації.

Загалом, ситуація уздовж лінії розмежування залишається стабільно-напруженою. Попередньої доби ворог 8 разів обстріляв опорні пункти армійців. Застосовував міномети 120 та 82 калібрів. Найбільше атак - біля Павлополя та Новоолександрівки. Втрат в українському війську - немає.