Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції ООС [ Редактировать ]
Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. З протитанкових гранатометів противник накривав околиці Красногорівки та Новомихайлівки. Українські бійці, вогнем у відповідь, - примусили окупантів припинити провокації.
Загалом, ситуація уздовж лінії розмежування залишається стабільно-напруженою. Попередньої доби ворог 8 разів обстріляв опорні пункти армійців. Застосовував міномети 120 та 82 калібрів. Найбільше атак - біля Павлополя та Новоолександрівки. Втрат в українському війську - немає.
по теме
На Донбасі фіксують бойові атаки
Із мінометів 82 калібру російські окупанти випустили вісім мін по наших захисниках неподалік Павлополя
Як дотримуються карантину жителі прифронтових селищ
Жителі прифронтових селищ про карантинні обмеження по всій країні чули. Але живучи сьомий рік в умовах війни, люди набагато більше бояться потрапити під обстріл, ніж підхопити вірус
На Донбасі не до розваг: бойовики поранили українського військового
Село на Луганщині, колись воно було сіре, а фактично будинки бойовики облаштовували під свої вогневі точки. Тепер цю територію контролюють українські військові
На Луганщині на протипіхотній міні підірвався український армієць
В районі Катеринівки, на Луганщині, на протипіхотній міні підірвався український армієць. У тяжкому стані він був госпіталізований
На Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші
Противник атакував наші позиції з мінометів забороненого калібру