У Чорнобильській зоні через лісові пожежі перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" і евакуйовано жителів селища Поліське. Про це повідомили у поліції зони ЧАЕС.

У зоні відчуження досі борються з вогнем. Там тліє лісова підстилка окремими осередками на площі близько 20 гектарів. До гасіння полум'я залучили понад три сотні пожежників, майже сотню одиниць техніки, зокрема, й авіацію.