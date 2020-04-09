Масштабні пожежі: У Чорнобильській зоні евакуйовано жителів селища Поліське [ Редактировать ]
У Чорнобильській зоні через лісові пожежі перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" і евакуйовано жителів селища Поліське. Про це повідомили у поліції зони ЧАЕС.
У зоні відчуження досі борються з вогнем. Там тліє лісова підстилка окремими осередками на площі близько 20 гектарів. До гасіння полум'я залучили понад три сотні пожежників, майже сотню одиниць техніки, зокрема, й авіацію.
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