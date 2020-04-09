У Франції домашніх улюбленців тих господарів, які заразилися COVID-19, перевозять до притулків. Так власники собак хочуть вберегти своїх вихованців від потенційного інфікування. Тварин залишають на перетримку. Втім, працівники закладу кажуть: деякі песики не дочекаються повернення додому, бо їхні господарі - через ускладнення - можуть не одужати. Тоді чотирилапим шукатимуть новий дім або присиплятимуть.

Еліс ле Тесьєр, працівниця притулку: