Наслідки коронавірусу: у Франції домашніх улюбленців забирають до притулків [ Редактировать ]
У Франції домашніх улюбленців тих господарів, які заразилися COVID-19, перевозять до притулків. Так власники собак хочуть вберегти своїх вихованців від потенційного інфікування. Тварин залишають на перетримку. Втім, працівники закладу кажуть: деякі песики не дочекаються повернення додому, бо їхні господарі - через ускладнення - можуть не одужати. Тоді чотирилапим шукатимуть новий дім або присиплятимуть.
Еліс ле Тесьєр, працівниця притулку:
Ми постійно дізнаємося про людей, які померли від коронавірусу чи перебувають у критичному стані. Для собак така ситуація є дуже важкою, адже їхні господарі можуть не повернутися додому. Тому ми їздимо та забираємо тваринок до свого притулку. Часто вони дуже голодні, оскільки їх ніхто не годував кілька днів.
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