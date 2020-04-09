На Закарпатье прибыла очередная партия медицинских средств и препаратов для борьбы с пандемией коронавируса - это часть программы помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, приобретенная за их личные средства.

Все медицинские средства и препараты будут распределены областной партийной организацией "Оппозиционной платформы - За жизнь" и использованы для борьбы с коронавирусом.

Для всех семейных врачей Закарпатской области, каждому будут вручены средства индивидуальной защиты, которые состоят из:

комплекта медицинской одежды врача-инфекциониста;

бахил средних;

шлема эпидемического;

защитного прозрачного экрана для лица;

специальных защитных очков.

Для больниц Закарпатской области будут переданы:

1 000 защитных костюмов-комбинезонов для медицинских работников;

500 литров антисептика;

12 000 пар защитных осмотровых перчаток;

тесты ПЦР производства Австрии.

Жителям Закарпатья активистами партии во всех районах будут розданы 150 000 защитных масок.

Пресс-служба Закарпатской областной организации

партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"