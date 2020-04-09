150 тысяч масок и защитные комплекты: на Закарпатье прибыла помощь от Медведчука и Марченко [ Редактировать ]
На Закарпатье прибыла очередная партия медицинских средств и препаратов для борьбы с пандемией коронавируса - это часть программы помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, приобретенная за их личные средства.
Все медицинские средства и препараты будут распределены областной партийной организацией "Оппозиционной платформы - За жизнь" и использованы для борьбы с коронавирусом.
Для всех семейных врачей Закарпатской области, каждому будут вручены средства индивидуальной защиты, которые состоят из:
- комплекта медицинской одежды врача-инфекциониста;
- бахил средних;
- шлема эпидемического;
- защитного прозрачного экрана для лица;
- специальных защитных очков.
Для больниц Закарпатской области будут переданы:
- 1 000 защитных костюмов-комбинезонов для медицинских работников;
- 500 литров антисептика;
- 12 000 пар защитных осмотровых перчаток;
- тесты ПЦР производства Австрии.
Жителям Закарпатья активистами партии во всех районах будут розданы 150 000 защитных масок.
Пресс-служба Закарпатской областной организации
партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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