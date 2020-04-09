Борода может помешать респиратору полностью защитить лицо от проникания коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

По их словам, ЦОС рекомендует людям с густой бородой побрить ее, чтобы при надевании респиратора полностью защитить человека от коронавирусной инфекции.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - отмечается в сообщении.

Как известно, респиратор должен быть не менее класса защиты не ниже FFP2 для эффективного противодействия вирусной болезни.

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