Коронавирус против бороды: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
Борода может помешать респиратору полностью защитить лицо от проникания коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
По их словам, ЦОС рекомендует людям с густой бородой побрить ее, чтобы при надевании респиратора полностью защитить человека от коронавирусной инфекции.
"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - отмечается в сообщении.
Как известно, респиратор должен быть не менее класса защиты не ниже FFP2 для эффективного противодействия вирусной болезни.
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