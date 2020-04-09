"Внесение изменений в бюджет - это ключевая позиция, которая должна быть принята, иначе преодолеть эпидемию будет очень сложно. Что сейчас получается? Власть отправила страну на жесткий карантин, но забыла, что нужно помочь людям и экономике его пережить. Прошел уже почти месяц, как введены ограничения, но никакой стратегии борьбы с эпидемией и кризисом у власти нет. Ситуация пущена на самотек. Чиновников это не волнует, потому что они продолжают получать высокие оклады и премии. Но положение украинских семей и наших предпринимателей ухудшается. Закрываются предприятия, серьезные потери в промышленности, миллионы людей оказались без работы, без доходов и без перспектив.

"Свободного падения экономики» и окончательного обнищания людей допустить нельзя. Необходимо без промедления созывать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в бюджет, чтобы остановить эпидемию, помочь людям и экономке. Должно быть увеличено финансирование медицины, социальных выплат людям, решен вопрос с налогами для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул оппозиционный политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что все вопросы внеочередного заседания должны касаться только острых и действительно важных для страны и людей законов. Выполнение очередных обязательств перед кредиторами, о которых так заботится власть, в этот раз можно отложить.

"Оппозиционная платформа - за жизнь разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. Так, если сейчас на медицину выделено всего 3,3% ВВП, притом, что ВОЗ рекомендует минимум 5%, а с учетом эпидемии, мы считаем, что это должно быть хотя бы 7% ВВП. Чтобы найти необходимые средства мы предлагаем сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд грн. Увеличить финансирование медицины на 100 млрд грн., программ социальной защиты граждан - почти на 90 млрд грн., поддержку экономики и регионов - на 25 млрд грн., и другие важные антикризисные меры.

Этот план с общим бюджетом более 210 млрд грн. позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике. Если предложенные правительством изменения в бюджет будут так же продуманы и конкретны и касаться главного, то мы поддержим такие изменения. Если же снова в повестке дня заседания будут вопросы, которым предает значение нынешняя власть, но они очень далеки от сегодняшних потребностей людей и кризисной ситуации, в которой находится страна, то тогда нет смысла собираться", - сказал Юрий Бойко.