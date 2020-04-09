"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців [ Редактировать ]
Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом. Які рішення ухвалили депутати і як це може поліпшити ситуацію?
Допомога лікарям Одещини: саме це питання зібрало депутатів. З обласного бюджету вони вирішили виділити кошти медпрацівникам, які першими прийматимуть у лікарнях хворих на коронавірусну інфекцію. Таким фахівцям будуть доплачувати від 100 до 200 відсотків окладу. Загалом, йдеться про співробітників дев'яти медустанов - тож, на час карантину зарплатня медиків становитиме від 15 до 30 тисяч гривень.
Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня в первую очередь мы приняли решение о том, чтобы поддержать медиков - это люди, которые сегодня на передовой сражаются с новой коронавирусной инфекцией. Было принято решение увеличить им доплату в размере 200 процентов к заработной плате, так как их работа сегодня влечет за собой колоссальные риски заражения. Они и так достойны высочайшей оплаты труда, а особенное в такое время их нужно ценить и носить на руках!
Крім того депутати "Опозиційної платформи - За життя" порушили питання розподілу коштів у державі. Мовляв, центральні органи влади скасували більшість соціальних програм і субвенцій для регіонів, потім - переклали ці проблеми на органи місцевого самоврядування, хоча власні витрати й не думали скорочувати. Тож опозиціонери запропонували звернутися до президента, уряду та парламенту з пропозицією: мовляв, з огляду на пандемію потрібно корегувати держбюджет.
Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мало того, что 80 процентов всех налогов области государство забирает в центральный бюджет, оставляя нам 20, - они сейчас еще урезают, нам дадут еще меньше! Что будут эти простые люди делать здесь, на территории нашей области? Мы обращаемся к президенту: наведите порядок сначала в бюджетах страны, уберите эти многомиллионные заработные платы непонятно каких-то чиновников, которые не то, что помогают - они вредят нашей стране!
Цю ініціативу депутати підтримали. Таку солідарність різних політсил привітав присутній у залі народний депутат Микола Скорик. Він вважає: влада в недостатній мірі бореться з пандемією.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Фінансування медицини має бути збільшено до 7 відсотків від валового внутрішнього продукту, мають бути проведені ефективні перемовини з Міжнародним Валютним Фондом щодо замороження зовнішніх платежів, а ці видатки на зовнішні платежі - мають бути спрямовані на підтримку економіки і громадян, чого на сьогоднішній день не робиться. Тому що головне питання, яке постає через пандемію, - це не тільки сама загроза захворювання, а це те, що величезна кількість громадян - мільйони громадян - опинились без засобів існування. І держава має перейматися цим питанням.
Депутати також вирішили підтримати підприємців, які через карантин змушені призупинити бізнес-діяльність. Комерсантам, які орендують комунальну власність, облрада скасувала орендну плату - щоб хоч якось мінімізувати збитки малого та середнього бізнесу.
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