На Миколаївщині головний санітарний лікар України шукав COVID-19 [ Редактировать ]
Миколаївщину перевірили. Нагадаємо, в експертів МОЗ занепокоїла відсутність заражених COVID-19. Область - єдина в Україні, де взагалі немає інфікованих. Чи справді миколаївцям вдалося уникнути зараження чи хворих приховують?
Спецоперацію фахівці МОЗ провели у Миколаєві напередодні. У пацієнтів з пневмонією взяли зразки і передали їх до незалежної лабораторії для тесту на COVID-19. Результати виявилися негативними.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми забрали в одній з лікарень у хворих з пневмонією зразки і доставили їх в іншу вірусологічну лабораторію, яка знаходиться за межами області. Результати, які ми отримали, підтвердили, що дослідження співпадають.
Перевіряли алгоритм дій місцевих медиків. Миколаївська область - єдина без виявлених випадків коронавірусу. Це і насторожило фахівців з МОЗ. Миколаївські лікарі розповідають: за добу можуть провести 500 досліджень методом ПЛР. Та досі жодного позитивного результату не виявили. З підозрою на коронавірус зверталися 90 пацієнтів, з них 66 потрапили до лікарні, в інфекційному відділенні четверо хворих.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Сенсації ви не шукайте і не знайдете. Ми пропрацювали сьогодні 4 рівні надання медичної допомоги. Є, можливо, питання зараз в алгоритмах тестування - саме при першій зустрічі пацієнта з лікарем і перенаправленням для відбору зразків. Ці питання ми сьогодні обговорили, побачимо динаміку і результат.
Олександр Стаднік, голова Миколаївської облдержадміністрації:
Відпрацьовуємо всі алгоритми, які надає КМУ, в тому числі і головний санітарний лікар країни. Сьогодні мали дуже позитивні приклади щодо організації роботи на Миколаївщині.
А ось що дійсно потребує виправлення - то це стан Обласної інфекційної лікарні. Там прийматимуть потенційних хворих на COVID-19. Капітального ремонту тут не було давно. Лагодити почали тільки зараз - за кошти благодійників. Комісія МОЗ відзначила, обладнання та персоналу в лікарні достатньо.
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