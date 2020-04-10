Сьомий рік самоізоліції: як живе Донбас в умовах пандемії

Мешканці прифронтових селищ, звичайно, чули про карантинні обмеження по всій країні. Але в людей, які вже сьомий рік живуть в умовах війни, зовсім інші уявлення про самоізоляцію і заходи безпеки