На Донбасі противник атакував із заборонених калібрів [ Редактировать ]
На Донбасі загострення. Один український військовий загинув. Російські найманці атакували позиції ЗСУ із заборонених калібрів. За добу одинадцять ворожих обстрілів.
Били з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські захисники давали відсіч вогнем у відповідь.
по теме
Карантинний режим на Донбасі: за яких умов дозволяють перейти лінію розмежування?
В особливому режимі працюють зараз і КПП в зоні Операції об'єднаних сил
На Донбасі військові ловлять контрабандистів та порушників пропускного режиму
Щодня цими дорогами лінію зіткнення перетинали з 10 тисяч людей. Через COVID-19 у зоні ООС від першого квітня рух на пункті пропуску заборонили
Жительку Мар'їнки поранило обстрілом бойовиків
Осколками пенсіонерці травмувало ногу, її доправили до лікарні в Кураховому. Напередодні російські найманці 10 разів порушили режим тиші
Сьомий рік самоізоліції: як живе Донбас в умовах пандемії
Мешканці прифронтових селищ, звичайно, чули про карантинні обмеження по всій країні. Але в людей, які вже сьомий рік живуть в умовах війни, зовсім інші уявлення про самоізоляцію і заходи безпеки
На Приазов'ї бойовики обстріляли Павлополь
Мешканці прифронтових селищ, звичайно, чули про карантинні обмеження по всій країні. Але в людей, які вже сьомий рік живуть в умовах війни, зовсім інші уявлення про самоізоляцію і заходи безпеки