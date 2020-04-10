В Одесі обвалився сторічний будинок [ Редактировать ]
В Одесі обвалився старовинний триповерховий будинок, якому понад сто років. Момент руйнування зафіксували камери спостереження. На відео видно, як перехожі ледь встигли відскочити від кам'яних брил.
Ніхто не постраждав. За словами очевидців, днями там почали ремонтні роботи. Старий будинок - місцева пам'ятка архітектури, маєток біржової артілі.
Його використовували як товарний склад та гостинний двір для працівників.
по теме
Prev Next
06 апреля 2020 17:22
В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика
В Харьковской области случилась авария с участием грузовика
31 марта 2020 19:48
В ДТП погиб украинский бизнесмен - СМИ
В Житомирской области в ДТП на трассе Киев-Чоп умер бизнесмен
30 марта 2020 04:00
В Черкасской области произошла жуткая авария
В Черкасской области произошло ДТП, один человек погиб
26 марта 2020 08:51
На Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла жуткая авария
В аварии пострадали люди