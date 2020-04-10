Велику групу "чорних лісорубів" викрили на Харківщині. Житель Зміївського району найняв на роботу з десяток місцевих жителів та налагодив підпільний бізнес із заготівлі та переробки лісу.

Деревину ділки продавали. Усе це прикривали місцеві поліцейські - за допомогу отримували постійні хабарі. Збитки для держави перевищували 100 тисяч гривень щодня.

Олеся Бойко, речниця департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України: