Поліція Харківщини накрила банду "чорних лісорубів" [ Редактировать ]
Велику групу "чорних лісорубів" викрили на Харківщині. Житель Зміївського району найняв на роботу з десяток місцевих жителів та налагодив підпільний бізнес із заготівлі та переробки лісу.
Деревину ділки продавали. Усе це прикривали місцеві поліцейські - за допомогу отримували постійні хабарі. Збитки для держави перевищували 100 тисяч гривень щодня.
Олеся Бойко, речниця департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України:
Оголошено про підозру організатору групи, десяти цивільним особам, а також чотирьом співробітникам Валківського відділу поліції ГУНП у Харківській області. До суду подано клопотання про призначення їм запобіжного заходу. Також призначено низку експертиз, висновки яких дозволять встановити масштаби завданої державі шкоди. Наразі вони становлять попередньо майже 300 мільйонів гривень.
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