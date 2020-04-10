Вербное воскресенье-2020: что категорически нельзя делать 12 апреля [ Редактировать ]
В 2020 году христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье 12 апреля. Другое название этого праздника – Вход Господень в Иерусалим.
В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне в городе Вифании он воскресил мужчину по имени Лазарь. Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате это ветви стали символом данного праздника.
В Украине не растут пальмы, поэтому традиционно святят веточки, которые распускаются одними из первых, – ивы и вербы.
Отсюда и название – Вербное воскресенье.
Что нельзя делать в этот день
- Продолжается Великий пост, поэтому нельзя устраивать шумные празднования, застолья, пить алкоголь (но разрешается немного вина и рыба).
- 12 апреля верующие не бранятся, не распространяют сплетни и стараются не обидеть окружающих словами и действиями.
- Нельзя тяжело работать, стоит также отложить всю домашнюю работу, кроме кормления домашних животных: в этот день запрещено убирать, стирать, шить, работать в саду и огороде.
- Не рекомендуется в этот день вступать в интимную связь (в том числе со своими супругами).
- Нельзя готовить горячие блюда.
- Не стоит выгонять скот на пастбище.
- В день праздника не принято грустить.
- В этого время не устраивают поминальных обедов: их переносят на одну из родительских суббот.
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