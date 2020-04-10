В пятницу, 10 апреля, по результатам лабораторных исследований, в Тернополе подтвержден факт первого выздоровления больного коронавирусом.

Главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук рассказала о том, что 26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта. Мужчина был госпитализирован через неделю - 27 марта в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом: правосторонняя пневмония. У больного лабораторно подтвердили диагноз коронавирус.

У мужчины была сопутствующая патология - сердечная недостаточностью. 8 и 9 апреля медики повторно сделали два теста, которые показали отсутствие в организме больного COVID-19.

Мужчину уже выписали из больницы.

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