Миллиардер и филантроп Билл Гейтс дал прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Так, он предвещает улучшение ситуации. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире канала CNBC.

По его словам, граждане смогут вернуться к нормальной жизни в конце мая или в июне, но он не может знать, каким образом стабилизируется ситуация с пандемией. Миллиардер считает, что для борьбы с вирусом нужен новый метод диагностики:

Азиатские страны являются отличным примером того, как борьба против коронавируса ведется на национальном уровне.

Гейтс уточнил, что американские школьники и студенты не вернутся к занятиям до конца учебного года, но смогут продолжить обучение уже со следующей осени.

Читайте также Билл Гейтс пожертвовал $10 млн на борьбу с коронавирусом

Также основатель Microsoft объяснил, что возвращаться ко многим атрибутам нормальной жизни в современных условиях преждевременно:

Надо обсуждать, какие виды деятельности приносят большую общественную пользу.

Гейтс заметил, что его фонд работает над вакциной, которая может быть создана менее чем за 18 месяцев:

Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95 процентов, либо широко распространенный препарат.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут измерять температуру пассажирам из Китая. Также сообщалось, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.