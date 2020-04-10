В Сингапуре запретили проводить школьные уроки с помощью Zoom [ Редактировать ]
В Сингапуре запретили использовать систему Zoom для проведения школьных уроков онлайн. Об этом пишет Reuters.
Соответствующее решение было принято после того, как один из таких уроков взломали хакеры.
Инцидент был связан с непристойными изображениями, которые начали транслировать во время урока. Кроме того, во время трансляции урока географии неизвестные мужчины делали непристойные комплименты девочкам-подросткам.
"Это очень серьезные инциденты. Министерство образования в настоящее время расследует оба нарушения и подаст заявление в полицию. В качестве меры предосторожности наши учителя приостановят использование Zoom, пока эти проблемы безопасности не будут устранены", – заявил представитель Минобразования страны Аарон Ло.
Отмечается, что в системе для проведения видеоконференций и онлайн-встреч Zoom отсутствует сквозное шифрование, из-за чего и возникают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Ранее сообщалось, что тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ.
Также мы писали о том, что Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom.
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Запрет связан с небезопасностью приложения