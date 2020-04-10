Кому карантин, а кому зручний час для роботи. В одному зі столичних районів у самому розпалі будівництво багатоповерхівки. І як стверджують мешканці сусіднього будинку, процес не зовсім законний. Однак стоси паперів з доказами і звернення до чиновників не заважають гучному будівництву просто під вікнами сотень мешканців. Анастасія Старовойт продовжить.

Вот наш дом, который находится по Андрющенка 4Б, вот дом, который собирается строить компания.

Мешканці сусідніх будинків розповідають: про те, що прямо перед їхніми вікнами виросте багатоповерхівка - дізналися під час карантину, коли на майданчик заїхала будівельна техніка.

Ольга, мешканка багатоповерхівки:

До этого на паспорте здания вывесили вот табличку, на которой указано, что здесь проходит реконструкция жилых помещений, который здесь был какой-то жилой комплекс.

Але житлових приміщень тут років 20 як не було, - розповідають мешканці.

Тетяна, мешканка багатоповерхівки:

По периметру этого здесь строения территории были металлические как гаражи, посередине был и остался кусок - нежилое помещение, как склад или что-то в этом роде. Так как застройщики или юрист говорил, что здесь вроде будет реконструкция общежития. Общежития здесь никогда не было в течении 20 лет

Люди з'ясували - під виглядом реконструкції умовної житлової будівлі справді з'явиться багатоповерхівка.

Інна, мешканка багатоповерхівки:

На сайті вже заявлено публічно і вже є продаж квартир і все ніби-то іде повним ходом і будується. Заявлено 11 поверхів, хоча в дозвільних документах від Київської міської ради на той час, які були видані, зазначається, що це ділянка під середньоповерхову забудову. Це 4-8 поверхів.

Отримати дозвільні документи від забудовника людям не вдалося.

Мы знаем, что вы скажете дальше. Что все законно, все зашибись, подписали - все, мы имеем право.

Чому в затвердженому генплані будівництва висотки немає, а насправді вона будується, активісти намагаються дізнатися в чиновників. З десяток інстанцій і жодної відповіді. Нам же відповіли тільки в КМДА, у департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Дозвіл давали на "Реконструкцію житлового будинку пiд багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями, пiдземним та наземним паркiнгом". А от на самому об'єкті нас зустріли непривітно.

Скажіть, будь ласка, хтось страший є у вас тут на об'єкті? Може хтось з нами поспілкуватися і відповісти на запитання?

Люди переконані: доки чекатимуть дій чиновників в умовах карантину - забудовник зведе вже не один поверх. Тому збирають документи, щоб можна було діяти відразу через суд.