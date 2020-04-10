До узбережжя Франції припливли кити-фінвали [ Редактировать ]
Унікальні кадри зафільмувала берегова охорона поблизу Марселя. До узбережжя Національного парку Каланки припливли кити-фінвали. Екологи кажуть - це надзвичайна рідкість. Але нині через карантин рух на морі істотно зменшився, тому гіганти наблизилися до берега.
Фінвали - другі за розміром ссавці у світі після синіх китів. Вони важать до сімдесяти тонн і виростають завдовжки до 20 метрів.
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До берегів Франції повертаються кіти-фінвали
Унікальні кадри зняла берегова охорона поблизу Марселя. До узбережжя Національного парку Каланки припливли кити-фінвали. Екологи кажуть - це надзвичайна рідкість
Карантин "привлек" китов на побережье Франции (видео)
Животные появились возле берегов Марселя
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