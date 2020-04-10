Сільський пейзаж, морські краєвиди, середньовічні вулички і це не художня галерея, а під'їзд звичайної багатоповерхівки в Миколаєві. Мешканка будинку розписала стіни власноруч. Сусіди кажуть - живопис на сходах - не лише покращує настрій, а й виховує естетичний смак. Милувалася роботами майстрині і Марина Михайловська.

Ще років 10 тому це був нічим не примітний під'їзд: брудні стіни, облізла штукатурка та сміття по кутках. Утім, щоб усе змінилося, вистачило бажання однієї людини. Тетяна мешкає в цьому будинку змалку. Художник-оформлювач за освітою, вона працює в психіатричній лікарні. Вільний від роботи час присвячує творчості. Створює картини, пише етюди, оздоблює вази.

Здесь под волнами используется темный цвет, чтобы создать тень. Тень идет от волны на другие воды.

Тетяна надихається музикою, близькими людьми та роботами інших митців. Полюбляє пейзажі, портрети пише рідко. Коли мольберта стало замало, жінка вирішила розширити масштаби - розписати стіни в під'їзді. Запаслася водоемульсійною фарбою, декоративною штукатуркою, купила пензлі - і взялася до справи. Тепер навпроти ліфту на її поверсі - фреска з омріяною Венецією, біля сміттєпроводу - зображення улюблених тварин, а з дверей квартири видніється краєвид бабусиного села.

Тетяна Байдюк, художниця:

Белые, серые стены не нравятся. Нравятся пейзажи, красивое, нравится то, что должно нести позитивные эмоции. Итак мы слишком забегались. А надо что-то красивое нести в этом мире.

Художниця розповідає, що великі роботи потребують неабиякої вправності та сил. На кожне своє творіння витрачає по декілька днів. Та розписані стіни не лише милують око. Мешканці переконані: краса довкола привчає до дбайливості та чистоти.

Аміна Артамонова, сусідка художниці:

Подъезд красивый. Я 2 года тут живу. Все, кто к нам не приходят, восхищаются творчеством. Я вдохновляюсь стенами нашего подъезда. Когда поднимаешься по этажам, попадаешь в свой определенный мир, это очень красиво.

Роботи Тетяни прикрашають і чимало інших споруд у Миколаєві. А в найближчих планах майстрині - знову приділити увагу власному будинку. Та цього разу розписати стіни ззовні.