Подяка лікарям: історичні пам'ятки Нью-Йорка підсвітили синім кольором [ Редактировать ]
Будівлі, історичні пам'ятки та стадіон у Нью-Йорку підсвітили синім кольором. Ініціативу "Засвіти синім" провели по всій країні, щоб подякувати та підтримати медиків, які лікують інфікованих коронавірусом у США.
У Нью-Йорку, серед інших споруд, у синій перефарбували два хмарочоси - Вежу Свободи та Емпайр-Стейт-Білдінг.
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