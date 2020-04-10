Допомога під час пандемії: у Черкасах годують нужденних гарячими обідами [ Редактировать ]
У Черкасах волонтери взялися годувати нужденних гарячими обідами. Через карантин багато хто не може купити собі навіть елементарних продуктів. Ця акція стартувала лише три дні тому, але вже стала популярною серед містян.
Від самого ранку на кухні третьої міської школи Черкас кипить робота: доки одні кухарі готують, інші поспішають розкласти в лотки гарячі обіди. Вже третій день поспіль волонтери та підприємці намагаються так підтримувати нужденних. Пані Марія до карантину годувала школярів, а тепер, коли знадобилась її допомога, вдома не всиділа.
Марія Чепіль, шеф-кухар:
Волонтери казали, що дітки вчора вибігали босі, аж бігом - кричали, радувались, що оце їм привезли кушать. А тут дуже, дуже хочеться допомогти в такій складній ситуації як у нас в країні, то хочеться робити.
Обіди розвозять переважно в багатодітні родини, самотнім пенсіонерам і тим, хто через карантин залишився без засобів для існування. Цей благодійний проєкт об'єднав десятки людей - одні готують, інші забезпечують харчами, а хтось - допомагає розвозити.
Шевченка 434 і поїхали на Пацаєва, там ще люди чекають, може ми оце звільнимось і я тебе десь підхвачу.
Ось так, перед кожним виїздом, волонтери узгоджують маршрути. Списки нужденних постійно оновлюються, а отже, додаються нові адреси. В екіпажі двоє - водій і штурман-супровідник. До цієї родини волонтери завітали вперше - напередодні сусіди розповіли, що сім'я бідує. 14-річний Богдан і 10-річна Марійка на утриманні у своїх дідуся та бабусі. Гарячому обіду надзвичайно раді.
Богдан і Марійка Бражнікови, жителі Черкас:
- Радієте тому , що привозять? - Да! - А чому? Бо в них дуже пенсія мала і в нас не хватає грошей. Зараз скрутні обставини, дуже важко добути їжу, піти в магазин купити без дорослих по закону тепер не можна.
Соцслужби передали волонтерам адреси щонайменше трьох сотень таких родин.
Лідія Дмитренко, кураторка проєкту:
Це у нас зараз два списки і ми їх опрацьовуємо. Є такі, що кажуть - дякую, не треба, ми їм теж дякуєм і шукаємо такі випадки, яким зараз, сьогодні, зараз треба поїсти.
Щоб і далі допомагати людям, волонтери самі просять підтримки. Наразі їм гостро не вистачає водіїв із власними автівками, щоб розвозити обіди.
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