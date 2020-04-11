Володимир Зеленський відвідав польових медиків на лінії зіткнення [ Редактировать ]
Військових лікарів на передовій забезпечують медичними засобами. Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав польових медиків на лінії зіткнення.
Під час візиту, на Донбас передали вантаж із захисними масками та антисептиками. Глава держави подякував медикам та українським солдатам за те, що продовжують тримати оборону. А після того, разом з командувачами батальйонів президент відвідав могили загиблих бійців, аби вшанувати їхню пам'ять.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вдячний, що ви повертаєте до життя наших військових - тих, хто захищає нашу батьківщину, нашу територію, наших людей, наших військових. Знаю, що ви повертаєте до життя навіть цивільних, якщо вони звертаються по допомогу. Ми вам за це всі вдячні.
Хотіли побачити - в якому стані знаходиться вам госпіталь. З пустими руками приїхати не могли. Привезли засоби захисту. Дякуємо вам. Ви знаєте, що ми зараз надсилаємо допомогу в кожну область - туди, де є люди, що страждають короновірусною хворобою. Також, для нас пріоритет: наших військових лікарів забезпечити засобами захисту. Тож, по трошку, відправлятимемо всі вантажі.
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