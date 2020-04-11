Троє українських військових зазнали поранень сьогодні на Донбасі. Ворог активно обстрілював наші позиції зі ствольної артилерії та мінометів заборонених калібрів. Армійцям довелося відкривати вогонь у відповідь.

Рівно о 8 бойовики з-під Горлівки випускають протитанкову ракету, цілять по спостережній позиції - такий постріл може знищити укріплення або просто випалити всіх, хто всередині.

Позивний "Авер", військовослужбовець Збройних Сил України:

Это кумулятив - входит в наблюдательный пункт, разрывается, осколки могут порубить, и кумулятивной волной - люди могут погибнуть.

Виявити "птуристів" противника важко, адже вони користають зі свого вигідного положенням щодо сонця, яке у цей час засліплює наших піхотинців. Та цього разу найманці схибили і всі вціліли. Гранатомети, ПТУРи і кулемети - це те що тут не замовкає, щойно спадають сутінки.

Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України:

Щоб місія ОБСЄ не бачила і щоб нам було важче встановити, де вони.

Відстань до противника тут доволі незначна. На обрії добре видно й саме окуповане місто. На його околицях вогневі точки мінометних розрахунків.

Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України:

Поблизу терикона у них є будинки, і звідти вони б'ють.

Ця відстань ідеальна для снайперів, - каже командир. З кілометра по наших позиціях свою майстерність тут, як на полігоні з живими мішенями, відпрацьовують курсанти російських військових вишів. Це власне переконання досвідчений піхотинець пояснює, порівнюючи помилки нинішніх "стрільців" зі стрільбою професійних снайперів.

Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України:

Люди, с серьезной подготовкой - они срабатывают один раз. Он никогда не выстрелит на возможное местонахождение человека, они стреляют наверняка - чаще всего, в паре: два выстрела в один объект.

Ворог активізувався і в небі. Вів розвідку досить потужним безпілотником.

Максим, військовослужбовець Збройних Сил України:

Він високо літав, його з цього автомата не дістанеш. Як літак, він на місці не зависає, постійно переміщується.

У сусідній Луганській області піхотинцям вдалось збити ворожий дрон. З нього бойовики хотіли поцілити нашу позицію, вояки ж вловили момент.

За нашими даними, він використовувався з 2017 року незаконними збройними формуваннями. Можливо, через застарілість вони його вирішили переробити з розвідника на ударний дрон.

За знищення БПЛА підрозділ має отримати грошову премію. І традиційно уже знають на що спрямувати ці кошти.