Дисципліна та солідарність. Президент Німеччини подякував громадянам за дотримання карантину. І заявив, що послаблення обмежень залежить, передусім, від сумлінної поведінки самих німців.

Утім, настанови уряду виконують не всі. Є й ті, хто протестує. Подробиці розкаже Тетяна Логунова.

Це була, мабуть, одна із найкоротших акцій протесту в Берліні. За п'ять хвилин поліцейські відправили додому демонстрантів, які виступали проти карантинних обмежень. Найупертіших мітингарів скрутили, забрали до відділку і виписали штрафи.

На акцію протесту проти запровадженого урядом карантинного режиму вийшли більше як триста жителів столиці. Вони вважають, що політики зазіхнули на основні права людини, гарантовані Конституцією.

Ян-Тео Йост, учасник акції протесту:

Ми не маємо права на зібрання. Це ж порушення 8 статті Конституції Німеччини. Це неприпустимо. Обмеження пояснюють коронавірусом. А я читав, що деякі вчені кажуть, що смертність від цієї хвороби становить тільки тридцять сім сотих процента. І через це вони закривають цілу країну на карантин?!

Під час акції протесту демонстранти розділилися на невеликі групи і намагалися зберігати соціальну дистанцію. Навіть одягли захисні маски. Та поліцію це не переконало.

Валеска Якубовська, представниця поліції Берліна:

Кілька сотень людей вийшли на вулицю, попри заборону на масові зібрання. Спочатку ми спробували вмовити їх розійтися, покинути площу, і більшість дослухалася.

Подібні акції у Німеччині - виняток. Більшість громадян виконують рекомендації уряду і дотримуються карантину.

Карантин по-німецьки має такий вигляд. Людей просять виходити з дому лише у разі нагальної потреби. Тобто, по продукти, до аптеки або на роботу. Гуляти чи займатися спортом на свіжому повітрі дозволено, але при цьому треба триматися подалі від інших перехожих або спортсменів. Збиратися на вулиці компаніями заборонено категорично. Разом йти вулицею можуть не більше як по двоє, за винятком членів сім'ї, які живуть разом.

За дотриманням правил стежать поліцейські, які цілодобово патрулюють вулиці й парки. Порушникам виписують чималі штрафи. Скажімо, якщо на вулиці зустрінуться троє друзів, які не живуть піл одним дахом, кожному доведеться сплатити по 200 євро.

Вернер Краус, представник поліції Мюнхена:

Маю сказати, що ми задоволені поведінкою людей. Приміром, у п'ятницю ми провели 7 тисяч перевірок і виписали лише трохи більше як двісті штрафів. Це негусто. Так, у парках, на прогулянках багато людей. Але вони тримають дистанцію і виходять на вулицю винятково зі своїми родичами.

Як довго німці житимуть у такому режимі, наразі невідомо. Канцлерка Ангела Меркель попросила громадян набратися терпіння і чекати. Мовляв, обмежувальні заходи послаблятимуть поступово. І тільки, якщо вдасться істотно знизити кількість нових заражень. Наразі у Німеччині 125 тисяч інфікованих.