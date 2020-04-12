Сьогодні місяць, як Україна на карантині. Тільки за минулу добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. З них 26 - діти. Загалом в країні 2777 хворих на COVID-19. "Лідери" за кількістю інфікованих - Буковина та Київ. Там уже понад 400 випадків. За даними МОЗ, коронавірус забрав життя вісімдесяти трьох людей. Щоправда, і кількість тих, хто одужав, починає зростати. Їх - 89.

У МОЗ сподіваються, що в Україні буде інфіковано не більше двох відсотків населення. Але якщо захворіє 10 відсотків, наступить колапс медичної системи. Тому у відомстві закликають людей дотримуватися правил карантину. Зокрема, без потреби не виходити на вулицю, а в громадських місцях носити маски.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я: