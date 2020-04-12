Місяць на карантині: коронавірус забрав життя вісімдесяти трьох людей [ Редактировать ]
Сьогодні місяць, як Україна на карантині. Тільки за минулу добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. З них 26 - діти. Загалом в країні 2777 хворих на COVID-19. "Лідери" за кількістю інфікованих - Буковина та Київ. Там уже понад 400 випадків. За даними МОЗ, коронавірус забрав життя вісімдесяти трьох людей. Щоправда, і кількість тих, хто одужав, починає зростати. Їх - 89.
У МОЗ сподіваються, що в Україні буде інфіковано не більше двох відсотків населення. Але якщо захворіє 10 відсотків, наступить колапс медичної системи. Тому у відомстві закликають людей дотримуватися правил карантину. Зокрема, без потреби не виходити на вулицю, а в громадських місцях носити маски.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я:
Ми робимо все можливе для того, щоб пік епідемії був якомога менший, і якомога триваліший в часі з метою зменшення кількості хвороб, кількості людей, які будуть потребувати одночасного проведення реанімаційних заходів. Це нам дозволить зберегти, врятувати життя українців, які захворіли на коронавірус. І без системного важкого навантаження на систему охорони здоров'я пройти епідемію коронавірусної хвороби.
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