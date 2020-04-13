На фронті знову бойові втрати. Один військовий загинув, ще одного поранено внаслідок ворожих атак на Донбасі. Відомо, що під час гранатометного обстрілу загинув навідник 93-ої бригади "Холодний Яр" - Леонід Скакуненко. Воїн був родом з Дніпропетровщини, йому було 32.

За минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню. З гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти обстріляли українські позиції поблизу Тарамчука та Водяного на півдні Донеччини, а також Кримського на Луганщині. Бійці Об'єднаних сил були змушені подавити активність окупантів вогнем у відповідь - зазначили у штабі.